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В Молдове повысятся цены на медицинские услуги: Теперь за лечение мы будем платить в три раза больше — проще умереть

Минздрав Молдовы требует повысить цены на медицинские услуги.

Не ослабляйте затянутые пояса, Минздрав Молдовы требует повысить цены на медицинские услуги:

"Тарифы на медицинские услуги, предоставляемые ANSP, не пересматривались с момента их утверждения, в то время как цены на товары и услуги (лекарства, расходные материалы, реагенты, тепло, газ и т. д.) неоднократно повышались. Внедрение стандартов и содействие повышению конкурентоспособности экономики также являются ключевыми аспектами в данном контексте.

Доля увеличения тарифов различна и обусловлена как внедрением новых технологий, так и многократным ростом цен на расходные материалы, реактивы/реагенты и эксплуатационные расходы. Так, из 164 пересмотренных тарифов 134 тарифа увеличиваются до трех раз и только 30 тарифов — более чем в три раза. При этом 124 тарифа на устаревшие услуги были исключены, а 116 тарифов на новые услуги включены […]

Важно отметить, что самые высокие тарифы не увеличились […] за исключением услуги по коду 220, которая повышена с 3 654 до 9 252 леев".

медицина