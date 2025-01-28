В Молдове повысятся цены на медицинские услуги: Теперь за лечение мы будем платить в три раза больше — проще умереть

Не ослабляйте затянутые пояса, Минздрав Молдовы требует повысить цены на медицинские услуги:
"Тарифы на медицинские услуги, предоставляемые ANSP, не пересматривались с момента их утверждения, в то время как цены на товары и услуги (лекарства, расходные материалы, реагенты, тепло, газ
Доля увеличения тарифов различна и обусловлена как внедрением новых технологий, так и многократным ростом цен на расходные материалы, реактивы/реагенты и эксплуатационные расходы. Так, из 164 пересмотренных тарифов 134 тарифа увеличиваются до трех раз и только 30 тарифов — более чем в три раза. При этом 124 тарифа на устаревшие услуги были исключены, а 116 тарифов на новые услуги включены […]
Важно отметить, что самые высокие тарифы не увеличились […] за исключением услуги по коду 220, которая повышена с 3 654 до 9 252 леев".