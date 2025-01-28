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Энергопотребление на правом берегу обеспечено: помогут солнце, ветер и румынский импорт

Госпредприятие Energocom сообщает о покрытии потребностей правобережной Молдовы в электроэнергии на 28 января.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. На правом берегу Днестра во вторник ожидается снижение потребления электроэнергии на 2% по сравнению с 27 января, сообщили в госпредприятии Energocom.

На вторник компания полностью зарезервировала коммерческие мощности на границе с Румынией, необходимые для дополнения внутреннего производства импортом, отключений не ожидается.

«В связи с высокими температурами воздуха, тепловые электростанции в Кишиневе и Бельцах произведут меньше электроэнергии. Однако прогнозируются благоприятные погодные условия для ветряной и солнечной энергетики. Это может увеличить долю возобновляемых источников энергии на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим днем», — также отметили в компании.

Таким образом, 28 января поставки из возобновляемых электростанций могут достигнуть 14% потребляемой правобережной Молдовой электроэнергии.

Потребителей просят экономно расходовать энергоноситель в часы пик для обеспечения надежности системы электроснабжения.

В правобережной Молдове с 16 декабря 2024 года действует режим ЧС в энергетике.

энергетика