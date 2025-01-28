Энергопотребление на правом берегу обеспечено: помогут солнце, ветер и румынский импорт

«В связи с высокими температурами воздуха, тепловые электростанции в Кишиневе и Бельцах произведут меньше электроэнергии. Однако прогнозируются благоприятные погодные условия для ветряной и солнечной энергетики. Это может увеличить долю возобновляемых источников энергии на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим днем», — также отметили в компании.