Дания вложит 2 млрд евро в защиту Гренландии от Трампа

О крупных расходах Дании на укрепление обороноспособности сообщил портал телерадиовещания Финляндии со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.
«Дания инвестирует 14,6 млрд крон, или около 2 млрд евро, в оборону арктического региона, то есть Гренландии, Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики», — заявил на пресс-конференции министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.
По словам главы ведомства, на выделенные средства планируется приобрести три новых арктических военных корабля. Они смогут заменить устаревшие суда и встать на охрану Гренландии только через пять-шесть лет. В список вооружения также включены: два беспилотника дальнего действия, системы спутникового и наземного наблюдения. Гренландцам предложат обучение, как действовать в кризисных ситуациях для защиты суверенитета острова.
Поульсен заверил, что на усиление военного присутствия Дании в Гренландии позже будут еще дополнительно выделятся средства.
«Важно сказать, что нам необходимо сотрудничать с другими нашими арктическими союзниками — Канадой, Норвегией и Соединенными Штатами», — цитирует Поульсена «Интерфакс».
Дональд Трамп не прекращает делать заявления о будущем Гренландии. Президент США считает, что остров должен войти в состав США. 26 января в Лас-Вегасе, отвечая на вопросы журналистов, он вновь сказал, что добьется перехода Гренландии в Штаты. По мнению американского лидера, жители острова хотят стать американцами.
В декабре 2024 года Трамп заявил о планах купить остров у Дании, чтобы он стал форпостом защиты «свободного мира». Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.