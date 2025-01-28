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Дания вложит 2 млрд евро в защиту Гренландии от Трампа

Правительство Дании выделит 14,6 млрд крон (около 2 млрд евро) на усиление обороны Арктического региона, в том числе в Гренландии. Инвестиции одобрены на фоне заявлений президента США о необходимости включения острова в состав Штатов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О крупных расходах Дании на укрепление обороноспособности сообщил портал телерадиовещания Финляндии со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

«Дания инвестирует 14,6 млрд крон, или около 2 млрд евро, в оборону арктического региона, то есть Гренландии, Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики», — заявил на пресс-конференции министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

По словам главы ведомства, на выделенные средства планируется приобрести три новых арктических военных корабля. Они смогут заменить устаревшие суда и встать на охрану Гренландии только через пять-шесть лет. В список вооружения также включены: два беспилотника дальнего действия, системы спутникового и наземного наблюдения. Гренландцам предложат обучение, как действовать в кризисных ситуациях для защиты суверенитета острова.

Поульсен заверил, что на усиление военного присутствия Дании в Гренландии позже будут еще дополнительно выделятся средства.

На вопрос журналистов, хватит ли выделенных денег и предпринятых мер для того, чтобы «успокоить» президента США Дональда Трампа, министр обороны прямо не ответил.

«Важно сказать, что нам необходимо сотрудничать с другими нашими арктическими союзниками — Канадой, Норвегией и Соединенными Штатами», — цитирует Поульсена «Интерфакс».

Дональд Трамп не прекращает делать заявления о будущем Гренландии. Президент США считает, что остров должен войти в состав США. 26 января в Лас-Вегасе, отвечая на вопросы журналистов, он вновь сказал, что добьется перехода Гренландии в Штаты. По мнению американского лидера, жители острова хотят стать американцами.

В декабре 2024 года Трамп заявил о планах купить остров у Дании, чтобы он стал форпостом защиты «свободного мира». Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

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