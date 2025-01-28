Дания вложит 2 млрд евро в защиту Гренландии от Трампа

По словам главы ведомства, на выделенные средства планируется приобрести три новых арктических военных корабля. Они смогут заменить устаревшие суда и встать на охрану Гренландии только через пять-шесть лет. В список вооружения также включены: два беспилотника дальнего действия, системы спутникового и наземного наблюдения. Гренландцам предложат обучение, как действовать в кризисных ситуациях для защиты суверенитета острова.