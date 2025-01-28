Молодежь Астаны получит шанс приобрести жилье на льготных условиях — акимат

Программа «Елорда Жастары» предусматривает льготное кредитование молодежи для приобретения жилья по ставке 5% годовых. Сумма займа составляет до 18 млн тенге при условии накопления первоначального взноса в размере 10% от рыночной стоимости жилья, вне зависимости от срока накопления. Срок кредитования — до 19 лет. Молодежь может приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке.