Молодежь Астаны получит шанс приобрести жилье на льготных условиях — акимат

АСТАНА, 28 янв— Sputnik. В Астане у работающей молодежи, которая сейчас проживает в арендном жилье без права выкупа, появилась возможность принять участие в программе «Елорда жастары».
Как заявил акимат столицы, отменены возрастные ограничения и требования к специальности для молодежи, проживающей в арендном жилье без права выкупа, из которого по истечении срока аренды, а это через пять лет, наниматели подлежат выселению.
«Теперь для них основным условием является подтверждение платежеспособности через банк. При недостатке дохода можно привлечь созаемщиков. Если основной наниматель из категории работающей молодежи не имеет постоянного дохода (например, находится в декрете или безработный), для оформления займа допускается участие супруга (при наличии)», — сообщили в Центре жилья Астаны.
В столичном Центре жилья сотрудники АО «Отбасы банк» консультируют и проводят предварительную проверку платежеспособности молодежи, чей договор найма арендного жилья без права выкупа заканчивается в марте 2025 года.
«Для остальных категорий столичных граждан, в зависимости от их сферы деятельности, требования программы “Елорда Жастары” остаются прежними. В программе будут участвовать молодые работники государственных учреждений и сотрудники частных организаций Астаны», — отметили в акимате.
Программа «Елорда Жастары» предусматривает льготное кредитование молодежи для приобретения жилья по ставке 5% годовых. Сумма займа составляет до 18 млн тенге при условии накопления первоначального взноса в размере 10% от рыночной стоимости жилья, вне зависимости от срока накопления. Срок кредитования — до 19 лет. Молодежь может приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке.