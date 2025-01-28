Банки продолжают требовать выплаты с жертв мошенников — Омбудсмен

Несмотря на обращения следственных органов с указанием приостановить взыскания, банки продолжают требовать выплаты от пострадавших, заявили в офисе Омбудсмена.
Рост числа мошеннических кредитов
В 2024 году число жалоб граждан к омбудсмену на мошенническое оформление кредитов выросло на 42% по сравнению с 2023 годом. Если в 2023 году Омбудсман получил 110 жалоб, то в 2024 году их число увеличилось до 156.
В 60% случаев мошенники представлялись сотрудниками компании Click или Центрального банка, используя личные данные граждан для оформления онлайн-кредитов. В некоторых случаях на имя одного человека оформлялось 5−6 кредитов в различных коммерческих банках.
Игнорирование указаний следственных органов
Следственные органы неоднократно указывали банкам приостанавливать начисление процентов и взыскание кредитов до установления виновных лиц. Согласно статье 36 Уголовно-процессуального кодекса, письменные указания следователей обязательны для исполнения всеми предприятиями и организациями. Тем не менее, коммерческие банки продолжают требовать выплаты кредитов с пострадавших граждан, игнорируя их статус жертв мошенничества.
Омбудсман направил в суды 5 исковых заявлений в интересах пострадавших. В результате:
- Кредитные договоры, заключенные с банками, были признаны недействительными.
- В одном случае средства, оформленные на имя гражданина, были возвращены, а также взыскана компенсация морального ущерба.
Отметим, что по данным Центрального банка, в 2024 году было зафиксировано 463 случая мошеннического оформления кредитов, в результате чего был нанесен материальный ущерб на около 15 миллиардов сумов.