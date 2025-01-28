Слюсарь поручил сохранить фабрики Gloria Jeans в Ростовской области

«Потому, что нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т. к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России — N) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря — это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», — отметил Мельников.