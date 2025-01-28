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Слюсарь поручил сохранить фабрики Gloria Jeans в Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь дал поручение региональному минпрому сохранить производственный комплекс швейных фабрик Gloria Jeans. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Если прежний акционер, допустим, не видит возможности для существования этого производства у нас в Ростовской области, надо искать нового акционера. Чтобы мы не людей оттуда выводили, фактически закрывая предприятие, теряя его для активной финансово-экономической деятельности, а сохранили предприятие, сохранили компетенции, сохранили оборудование, производственные процессы, но уже в интересах какой-то другой бизнес-модели. Вот это нужно будет сделать», — отметил Слюсарь.

Донскому минпрому он поручил решить вопрос с сохранением производства.

По словам главы минпрома Андрея Савельева, сейчас власти обсуждают с тремя инвесторами вопросы приобретения фабрик в Ростовской области и сохранения на них рабочих мест.

Ранее сообщалось, что более 2500 сотрудников компании будут уволены в связи с закрытием фабрик в Шахтах и Новошахтинске.

«С трудоустройством опытных кадров швейной отрасли вопросов не возникнет — за ними уже выстроилась очередь. Первые 60 человек уже получили новую работу», — рассказал Савельев.

Напомним, ранее руководство Gloria Jeans приняло решение закрыть фабрики в Шахтах и Новошахтинске и продать их. Свое производство компания частично перенесет в азиатские страны.

О причинах закрытия фабрик в Ростовской области основатель компании и председатель совета директоров Владимир Мельников рассказал «Город N».

«Потому, что нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т. к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России — N) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря — это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», — отметил Мельников.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Мельникова, в среднем швея в Ростовской области зарабатывает 75−100 тысяч рублей, а во Вьетнаме 10−18 тысяч рублей.