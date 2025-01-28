В Татарстане с 1 марта вводится обязательная регистрация недвижимости. Об этом на коллегии сообщила замруководителя федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татьяна Громова.
По словам Громовой, обязанность коснется как физических, так и юридических лиц. Нельзя будет использовать недвижимость без оформления. Спикер отметила, люди возводят дома на своих участках, подключают к ним коммуникации, но не оформляют права собственности. Такая ситуация чревата серьезными последствиями.
Напомним, в Казани аренда комнат за год подорожала на 27 процентов. Средний показатель достиг 14,5 тысячи рублей за месяц.