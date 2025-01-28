В Татарстане с 1 марта вводится обязательная регистрация недвижимости

По словам Громовой, обязанность коснется как физических, так и юридических лиц. Нельзя будет использовать недвижимость без оформления. Спикер отметила, люди возводят дома на своих участках, подключают к ним коммуникации, но не оформляют права собственности. Такая ситуация чревата серьезными последствиями.