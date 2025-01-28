Молоко поможет заработать фермерам Хабаровского края

В Хабаровском крае фермеры и сельхозорганизации могут рассчитывать на ощутимую поддержку от регионального правительства, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Ежегодно власти выделяют миллионы рублей на компенсацию затрат, связанных с производством молока. В 2025 году общий бюджет на эти цели составит 105,3 миллиона рублей.
По словам начальника управления по развитию агропромышленного комплекса краевого министерства сельского хозяйства Александра Сухоручко, отбор заявок на получение субсидий за октябрь и ноябрь 2024 года уже стартовал и продлится до 7 февраля. На этот период предусмотрено 19,2 миллиона рублей, которые покроют расходы на корма, транспортировку, ремонт доильного оборудования, а также зоотехническое и ветеринарное обслуживание.
«Ежегодно финансовую поддержку получают 10−12 предприятий, большинство из которых расположены в Хабаровском и имени Лазо районах. Благодаря этим мерам производство молока в крае в 2024 году выросло на 2,7% и достигло почти 23 тысяч тонн», — сообщил Сухоручко.
Особое внимание уделяется улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота. В регионе работает предприятие «Хабаровскплемсервис», которое занимается искусственным осеменением коров. С 2022 года в муниципалитетах открыли 10 пунктов искусственного осеменения, а для сотрудников ферм регулярно проводят обучающие семинары.
Напомним, что заявки на субсидии принимаются через Портал предоставления мер государственной финансовой поддержки.