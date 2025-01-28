Молоко поможет заработать фермерам Хабаровского края

По словам начальника управления по развитию агропромышленного комплекса краевого министерства сельского хозяйства Александра Сухоручко, отбор заявок на получение субсидий за октябрь и ноябрь 2024 года уже стартовал и продлится до 7 февраля. На этот период предусмотрено 19,2 миллиона рублей, которые покроют расходы на корма, транспортировку, ремонт доильного оборудования, а также зоотехническое и ветеринарное обслуживание.