Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупреждают об опасном молоке от фирмы-призрака

В волгоградских магазинах ищут молоко от сомнительного производителя.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области пытаются предотвратить угрозу отравления опасным молоком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, санитарные врачи выявили предприятие-призрак.

По данным ведомства, ООО «Гринмилк» зарегистрировано в Рязанской области, но по фактическому адресу производства нет. Это значит, что продукция компании производится в неизвестных условиях неизвестными лицами.

Такое производство не соответствует требованиям безопасности и может представлять опасность для здоровья людей. Роспотребнадзор призывает покупателей, предприятия и предпринимателей, обнаруживших в продаже продукцию ООО «Гринмилк», немедленно сообщить об этом в Управление по телефону горячей линии +7 (8442) 24−36−30.