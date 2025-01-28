Волгоградцев предупреждают об опасном молоке от фирмы-призрака

В Волгоградской области пытаются предотвратить угрозу отравления опасным молоком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, санитарные врачи выявили предприятие-призрак.
По данным ведомства, ООО «Гринмилк» зарегистрировано в Рязанской области, но по фактическому адресу производства нет. Это значит, что продукция компании производится в неизвестных условиях неизвестными лицами.
Такое производство не соответствует требованиям безопасности и может представлять опасность для здоровья людей. Роспотребнадзор призывает покупателей, предприятия и предпринимателей, обнаруживших в продаже продукцию ООО «Гринмилк», немедленно сообщить об этом в Управление по телефону горячей линии