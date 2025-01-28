Волгоградцев предупреждают об опасном молоке от фирмы-призрака

Такое производство не соответствует требованиям безопасности и может представлять опасность для здоровья людей. Роспотребнадзор призывает покупателей, предприятия и предпринимателей, обнаруживших в продаже продукцию ООО «Гринмилк», немедленно сообщить об этом в Управление по телефону горячей линии +7 (8442) 24−36−30 .