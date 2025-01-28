В Новосибирске раньше срока сдали новостройку «Характер» на Родниках

В историческом центре микрорайона «Родинки» сдали в эксплуатацию дом «Характер». 21-этажная высотка класса «комфорт-плюс» имеет подземную парковку, игровую комнату для детей, колясочную и лапомойку для животных.
Одновременно застройщик восстанавливает Сквер Влюблённых, расположенный по соседству.
— Совместно с муниципалитетом обновим пешеходные дорожки, смонтируем системы освещения, — сообщает телеграм-канал застройщика ГК «Поляков».
К лету строители планируют заменить лавочки и урны, установить малые архитектурные формы и провести озеленение.
Екатерина СОСНИНА.