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В Новосибирске раньше срока сдали новостройку «Характер» на Родниках

Застройщик опередил плановый срок и сдал в эксплуатацию дом на ул. Тюленина, 3.

Источник: Прецедент

В историческом центре микрорайона «Родинки» сдали в эксплуатацию дом «Характер». 21-этажная высотка класса «комфорт-плюс» имеет подземную парковку, игровую комнату для детей, колясочную и лапомойку для животных.

Одновременно застройщик восстанавливает Сквер Влюблённых, расположенный по соседству.

— Совместно с муниципалитетом обновим пешеходные дорожки, смонтируем системы освещения, — сообщает телеграм-канал застройщика ГК «Поляков».

К лету строители планируют заменить лавочки и урны, установить малые архитектурные формы и провести озеленение.

Екатерина СОСНИНА.

строительство