Новосибирская область: в январе вырос спрос на каменщиков и фасовщиков

По данным экспертов «Авито Работы», в январе 2025 года в Новосибирской области значительно увеличилось количество вакансий для рабочих и линейных специалистов. В частности, число предложений для каменщиков возросло в три раза (+215%) по сравнению с январем 2024 года, а средняя зарплата для этой профессии составила 128 775 рублей в месяц. Об этом сообщили Om1.ru в Новосибирске в пресс-службе «Авито».