Новосибирская область: в январе вырос спрос на каменщиков и фасовщиков

По данным экспертов «Авито Работы», в январе 2025 года в Новосибирской области значительно увеличилось количество вакансий для рабочих и линейных специалистов. В частности, число предложений для каменщиков возросло в три раза (+215%) по сравнению с январем 2024 года, а средняя зарплата для этой профессии составила 128 775 рублей в месяц. Об этом сообщили Om1.ru в Новосибирске в пресс-службе «Авито».
Спрос на фасовщиков также вырос почти в три раза (+175%), и в январе 2025 года им предлагали около 85 080 рублей в месяц. Вакансии для сотрудников складов увеличились на 137%, при этом средняя зарплата составила 55 340 рублей.
Динамичное развитие строительной сферы отражает рост вакансий для ремонтников и бригадиров, что связано с увеличением объёмов строительства и реконструкций. Работодатели предлагают не только конкурентоспособные зарплаты, но и улучшенные условия труда, включая оплату питания, которая упоминается в вакансиях на 2,2 раза чаще, чем в прошлом году.