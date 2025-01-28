По просьбам сельчан в Башкирии запустили два автобусных маршрута.

Жители села Кушнаренково под постом руководителя администрации муниципалитета Марата Латыпова в соцсетях попросили запустить автобусные маршруты до новой поликлиники. Как рассказали в ЦУР Башкортостана, особенно транспорт требовался пенсионерам, которым было трудно добираться до учреждения.
Известно, что обращение сельчан зафиксировала информсистема «Инцидент менеджмент» в начале января 2025 года, после чего власти Кушнаренковского района взяли вопрос на контроль. Одну из остановок запланировали смонтировать рядом с больницей.
«22 января администрация района сообщила жителям Кушнаренково о запуске двух новых маршрутов общественного транспорта: Кушнаренково АС (Тополек) — ТД 777 — МФЦ — Центр — Школа № 1 — Больница — Гора — Больница — Школа № 1 — Госаптека — ТД 777 — Кушнаренково АС (Тополек) — Новая поликлиника и Кушнаренково АС (Тополек) — “Пятерочка” — Красноармейская, 171 — Детский сад “Улыбка” — “Ихлас” — Детский сад “Сказка” — Новая поликлиника — Кушнаренково АС (Тополек)», — прокомментировали в ЦУР.