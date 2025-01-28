Тарифы ЖКХ в Казахстане выросли на 21,1%

Тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства выросли на 21,1%. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По его словам, в прошлом году в результате умеренно жесткой денежно-кредитной политики Национального банка, а также мер правительства инфляция в стране снизилась в 2,5 раза с пиковых значений 2023 года до 8,6%. Продовольственная инфляция составила 5,5%, а непродовольственная — 8,3%. Это повлияло на замедление общей инфляции.

«Основной проинфляционный вклад внесли цены на регулируемые и нерегулируемые услуги. Рыночные услуги подорожали на 11,5%. В среднем тарифы ЖКХ выросли на 21,1% на фоне реализации программы “Тариф в обмен на инвестиции”. Вместе с тем с начала реализации программа позволила привлечь более 600 млрд тенге инвестиций в сектор ЖКХ. Вклад коммунальных услуг в инфляцию сложился ниже прогноза и составил 1,1 процентного пункта», — отметил он.