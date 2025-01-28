Тарифы ЖКХ в Казахстане выросли на 21,1%

Тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства выросли на 21,1%. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По его словам, в прошлом году в результате умеренно жесткой денежно-кредитной политики Национального банка, а также мер правительства инфляция в стране снизилась в 2,5 раза с пиковых значений 2023 года до 8,6%. Продовольственная инфляция составила 5,5%, а непродовольственная — 8,3%. Это повлияло на замедление общей инфляции.
Сохраняющаяся сложная геополитическая напряженность в мире оказывала существенное влияние на сырьевые, финансовые и валютные рынки в 2024 году. В этих условиях мировая экономика в 2024 году выросла на 3,2%.
«Экономика Казахстана развивалась в условиях более низких цен на нефть, а также более низкого уровня ее добычи. Несмотря на это, экономика страны показала положительную динамику, рост на 4,8%. Для обеспечения экономического роста и макроэкономической стабильности совместно с правительством выработан комплекс действенных мер по устранению дисбалансов между денежно-кредитной и фискальной политикой», — сообщил Тимур Сулейменов.
Валютный рынок в прошлом году был подвержен влиянию глобального укрепления доллара, сохраняющейся геополитической напряженности и волатильности цен на ключевые экспортные позиции.
«Внутри страны наблюдается повышенный спрос на валюту, в том числе на фоне больших вливаний. Объем торгов по доллару на Казахстанской фондовой бирже вырос почти на 50%. В условиях достаточно ограниченного предложения валюты курс тенге снизился на 15,5%», — уточнил глава Нацбанка.
«Совместно с правительством возобновили обязательную продажу половины валютной выручки квазигоссектора. В целях сглаживания чрезмерных колебаний курса проведены интервенции, для контроля обоснованности валютных операций осуществляются проверки в 12 банках и финорганизациях. Усилили комплаенс и мониторинг валютных операций, возвращаем регулирование спреда в обменных пунктах, сократили срок отчетности банков по валютным операциям», — подчеркнул он.
В результате принятых мер нивелирован эффект чрезмерного, ажиотажного спроса на валюту. Полагаем, что в отсутствие значимых внешних и внутренних потрясений курс тенге нашел свой новый фундаментальный уровень.
«По ЗВР. В период высокой глобальной волатильности и больших сумм погашения внешнего долга мы нарастили их объем на 27,4%. ЗВР достигли исторического максимума в 45,8 млрд долларов. Согласно международной практике, объем ЗВР должен быть достаточным для покрытия 3−6 месяцев импорта. У нас покрывается 7,4 месяца. Считаем, что это важно в период глобальной нестабильности», — уточнил председатель Нацбанка.
Он напомнил, что в непростых фискальных условиях правительство было вынуждено увеличить изъятия из Нацфонда до 6,3 трлн тенге. Из них прямые трансферты — 5,6 трлн, покупка акций — 467 млрд. Также для финансирования инфраструктурных проектов были приобретены облигации КГС на 238 млрд.
«Вместе с тем благодаря переходу к сбалансированной аллокации активов инвестдоход составил 4,5 млрд долларов или более 7,5% годовых. Это в два раза выше среднеисторической доходности. Общий объем валютных активов Нацфонда составил 58,8 млрд долларов. Следует отдельно отметить, что мы как управляющий фонда нашли с правительством оптимальный подход инвестирования средств в казахстанские проекты», — подытожил он.
Ранее купленные в прошлом десятилетии Нацфондом облигации приобретались на неоправданно длительные сроки и по абсолютно нерыночным ставкам. Это вело к прямым и значительным потерям фонда.
«Сейчас мы приблизили условия к рыночным. Это обеспечит баланс между интересами фонда будущих поколений и важностью реализации стратегических проектов. Кроме того, для обеспечения финансовой дисциплины и максимальной экономической отдачи совместно с правительством разработан новый механизм оценки проектов, финансируемых из Нацфонда. Предусматривается обязательное софинансирование со стороны финансового сектора. Это снизит давление на Нацфонд, с другой стороны — задействует рыночную ликвидность», — подчеркнул глава Нацбанка.