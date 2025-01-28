В Ростове признали аварийными 273 многоквартирных дома. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко во время отчета о результатах деятельности администрации за 2024 год.
По словам Логвиненко, 246 домов подлежат сносу. 27 строений признаны объектами культурного наследия — их собираются реконструировать.
— Было снесено восемь домов в Кировском, Пролетарском и Октябрьском районах. 20 МКД расселено, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, по предварительным данным, глава администрации подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты Гордумы должны рассмотреть его в ходе заседания 28 января.