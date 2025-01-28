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В Ростове признали аварийными 273 многоквартирных дома

Алексей Логвиненко: 246 домов в Ростове признаны аварийными и подлежат сносу.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове признали аварийными 273 многоквартирных дома. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко во время отчета о результатах деятельности администрации за 2024 год.

По словам Логвиненко, 246 домов подлежат сносу. 27 строений признаны объектами культурного наследия — их собираются реконструировать.

— Было снесено восемь домов в Кировском, Пролетарском и Октябрьском районах. 20 МКД расселено, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, по предварительным данным, глава администрации подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты Гордумы должны рассмотреть его в ходе заседания 28 января.

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