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Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов

Головатюк: внешний госдолг Молдавии впервые в истории превысил четыре миллиарда.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Внешний государственный долг Молдавии в конце прошлого года впервые в истории превысил отметку в 4 миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший председатель парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк.

«Внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул 4 миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов против 3,76 миллиарда в ноябре. Увеличение на 431 миллион долларов», — написал Головатюк на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В числе основных кредиторов Молдавии он назвал, в частности, МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию, Европейский инвестбанк.

По словам эксперта, в 2021 году власти Молдавии получили от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022 году — 861 миллион, в 2023 году — 942 миллиона, в 2024 году — уже более миллиарда долларов.

«Это означает, что после того, как партия “Действие и солидарность” взяла единоличную власть в стране, их правительство получило 3,15 миллиарда долларов и внешний госдолг вырос на 82%», — отметил Головатюк.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах 5%, ее показатель станет двузначным.

*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.