Проезд на автобусах Волгоград — Волжский подорожал до 100 рублей

Пассажирам автобуса № 146 придется отдать 100 рублей за поездку от остановки в микрорайоне Стимул (Волжский) до ж/д вокзала в Волгограде. Как объяснили в МУП «Волжская автоколонна № 1732», стоимость проезда в межмуниципальном сообщении рассчитывается по формуле: 2,23 рубля за 1 пасс.км пути.