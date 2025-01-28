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Проезд на автобусах Волгоград — Волжский подорожал до 100 рублей

В начале 2025 года изменились тарифы на двух популярных маршрутах.

Пассажирам автобуса № 146 придется отдать 100 рублей за поездку от остановки в микрорайоне Стимул (Волжский) до ж/д вокзала в Волгограде. Как объяснили в МУП «Волжская автоколонна № 1732», стоимость проезда в межмуниципальном сообщении рассчитывается по формуле: 2,23 рубля за 1 пасс.км пути.

На маршруте № 123 поездка от 30-го микрорайона до волгоградского вокзала обойдется в 81 рубль.

При этом в обоих случаях проезд в пределах города Волжского будет стоить 35 рублей вне зависимости от расстояния.

Напомним, в Волгоградской области продолжают наводить порядок в сфере пассажирских перевозок. В регионе обновляют общественный транспорт, приводят в порядок остановочные пункты и линии скоростного трамвая.