Проезд на автобусах Волгоград — Волжский подорожал до 100 рублей

Пассажирам автобуса № 146 придется отдать 100 рублей за поездку от остановки в микрорайоне Стимул (Волжский) до ж/д вокзала в Волгограде. Как объяснили в МУП «Волжская автоколонна № 1732», стоимость проезда в межмуниципальном сообщении рассчитывается по формуле: 2,23 рубля за 1 пасс.км пути.
На маршруте № 123 поездка от 30-го микрорайона до волгоградского вокзала обойдется в 81 рубль.
При этом в обоих случаях проезд в пределах города Волжского будет стоить 35 рублей вне зависимости от расстояния.
Напомним, в Волгоградской области продолжают наводить порядок в сфере пассажирских перевозок. В регионе обновляют общественный транспорт, приводят в порядок остановочные пункты и линии скоростного трамвая.