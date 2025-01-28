Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 февраля в Беларуси

Так, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 ноября 2024 года, увеличится на 2,2% и составит Br447,64.
Новые размеры БПМ будут действовать по 30 апреля 2025 года, это первый перерасчет БПМ в 2025 году.
В связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ. Это размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста и социальные пенсии.