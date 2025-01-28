Власти Самары хотят изменить подход к организации платных парковок

В Самаре хотят изменить подход к созданию платных парковок. Сейчас методики расчета и максимальной оплаты за парковки — прерогатива региональных властей. Власти Самары хотят отменить такой принцип и подготовили проект соответствующего постановления.
Предполагается, что нормативные акты, которые определяют порядок организации парковок и их работы, будут корректировать. Документ сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.
Разговоры о необходимости создания платных парковок в Самаре идут давно. В 2023 году даже решили создать рабочую группу, которая проработает этот вопрос. Но жители города высказывались против платных парковок и даже собирали подписи.