АСТАНА, 28 янв— Sputnik. ЛРТ в Астане запустят в сентябре 2025 года, заявил аким столицы Женис Касымбек.
На расширенном заседании правительства под председательством Токаева он обозначил планы по ЛРТ на ближайшие месяцы.
«Летом строительство будет полностью завершено. В сентябре прибудут первые поезда и начнется тестовая эксплуатация», — доложил аким Астаны Женис Касымбек Токаеву.
В ответ Токаев отметил развитие Астаны и поручил решить проблему с городскими пробками. При этом, президент назвал работу Касымбека «слаженной».
Самый известный на всю страну долгострой — ЛРТ (LRT) решили достроить и сейчас активно идут работы по его запуску. Работает на объекте китайская компания, так же в КНР решили купить легкорельсовые поезда.
Ранее акимат сообщил, что началось строительство депо LRT. Оно будет располагаться вблизи международного аэропорта и станет центром технического обслуживания и управления системы LRT.