Дальше сами. В Петербурге зарегистрировали городскую компанию по проектированию метро

«Фонтанка» рассказывала, что «Метрострой Северной столицы», основным собственником которого является город, намерен учредить собственную проектную компанию. Это происходит на фоне осложнения отношений с традиционными сторонними проектировщиками — «Ленметрогипротрансом» и «Метрогипротрансом». С последним Смольный расторг два контракта на проектирование — коричневой линии до «Сосновой поляны» и фиолетовой до «Шуваловского проспекта».