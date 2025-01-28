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Дальше сами. В Петербурге зарегистрировали городскую компанию по проектированию метро

Метрострой Северной столицы учредил дочернюю компанию Метропроект. Она должна будет заниматься проектированием новых станций подземки.

Источник: РИА "Новости"

По данным «Фонтанки», предприятие зарегистрировано накануне с уставным капиталом 125,5 млн рублей. Направление работы — «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

100-процентный собственник — «Метрострой Северной столицы». Директором назначен Максим Губин — совладелец компании «Энергостройпроект» и в прошлом член совета директоров «Ленметрогипротранса» (в частности, был главным инженером проекта Красносельско-Калининской линии).

«Фонтанка» рассказывала, что «Метрострой Северной столицы», основным собственником которого является город, намерен учредить собственную проектную компанию. Это происходит на фоне осложнения отношений с традиционными сторонними проектировщиками — «Ленметрогипротрансом» и «Метрогипротрансом». С последним Смольный расторг два контракта на проектирование — коричневой линии до «Сосновой поляны» и фиолетовой до «Шуваловского проспекта».

метро