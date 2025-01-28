В Тольятти изготовили мороженое из неизвестного сырья и оправили в другие регионы

На площадке «Фитнес Фуд» из сухого молока в период с 4 августа по 26 сентября 2024 было приготовлено мороженое (срок годности 12 месяцев), которое затем было направлено в адрес ООО «Бомббар» в Тольятти. С площадки «Бомббара» продукция направлялась в адрес заказчиков на территории других регионов.