В Тольятти изготовили мороженое из неизвестного сырья и оправили в другие регионы

Так, 25 июля 2024 года на площадку ООО «Фитнес Фуд» (Тольятти) поступило молоко сухое обезжиренное с м. д. ж. 1,5%. Продукция была выработана ООО ПК «Милана» во Владимирской области. В свою очередь, сырье для нее поступило от подмосковной «фантомной» площадки ООО «Приоритет».
На площадке «Фитнес Фуд» из сухого молока в период с 4 августа по 26 сентября 2024 было приготовлено мороженое (срок годности 12 месяцев), которое затем было направлено в адрес ООО «Бомббар» в Тольятти. С площадки «Бомббара» продукция направлялась в адрес заказчиков на территории других регионов.
В настоящее время хозяйствующему субъекту ООО «Фитнес Фуд» выдано требование об изъятии продукции и предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований.