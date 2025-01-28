В бизнес-инкубаторе Самары 30 января проведут ярмарку коопераций

В Самаре проведут ярмарку коопераций. Мероприятие впервые состоится в бизнес-инкубаторе 30 января, анонсировали в городской администрации. Начало — в 11.00.
— Производители смогут презентовать свою продукцию и наладить долгосрочные отношения с крупнейшей компанией федерального уровня, — отметила пресс-служба мэрии.
В ярмарке будет участвовать компания «ЭкоСфера», которая оказывает услуги общественного питания, техобслуживания, клининга на аутсорсинге. Она может стать потенциальным заказчиком для самарских компаний, которые производят продукты питания, одноразовую посуду, бытовую химию