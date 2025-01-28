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В бизнес-инкубаторе Самары 30 января проведут ярмарку коопераций

Самарские производители смогут заключить контракты с федеральной компанией.

В Самаре проведут ярмарку коопераций. Мероприятие впервые состоится в бизнес-инкубаторе 30 января, анонсировали в городской администрации. Начало — в 11.00.

— Производители смогут презентовать свою продукцию и наладить долгосрочные отношения с крупнейшей компанией федерального уровня, — отметила пресс-служба мэрии.

В ярмарке будет участвовать компания «ЭкоСфера», которая оказывает услуги общественного питания, техобслуживания, клининга на аутсорсинге. Она может стать потенциальным заказчиком для самарских компаний, которые производят продукты питания, одноразовую посуду, бытовую химию и т. д. Чтобы поучаствовать в ярмарке, самарские производители должны предварительно зарегистрироваться.