Логвиненко заявил о росте зарплат ростовчан до 80 тысяч рублей

Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко во время отчета о работе перед депутатами городской думы сообщил, что за 2024 год зарплата ростовчан увеличилась на 20%. Заявление было сделано во вторник, 28 января.
По словам градоначальника, с января по октябрь 2024 года среднемесячная заработная плата составила 67,7 тысяч рублей, что на 19,7% больше, чем годом ранее. При этом на крупных предприятиях средняя зарплата достигла почти 83 тысяч рублей, что на 20% больше, чем было годом ранее.
Также мэр города заявил об улучшениях на бирже труда. По его словам, в течение 2024 года отмечался самый низкий уровень безработицы за последние два десятилетия — всего 0,12%. Это даже ниже, чем в среднем по регионе — 0,3%. На учёте стоит 759 безработных граждан.