Логвиненко заявил о росте зарплат ростовчан до 80 тысяч рублей

По словам градоначальника, с января по октябрь 2024 года среднемесячная заработная плата составила 67,7 тысяч рублей, что на 19,7% больше, чем годом ранее. При этом на крупных предприятиях средняя зарплата достигла почти 83 тысяч рублей, что на 20% больше, чем было годом ранее.