На благоустройство Парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге выделили 127 миллионов

— Важно, что хотя отведенная сумма меньше запланированной, проект благоустройства парка реализуют в полной мере. Для этого работы разобьют на несколько этапов, чтобы оплату можно было провести из бюджета разных лет, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.