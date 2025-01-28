На благоустройство Парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге выделили 127 миллионов

В Екатеринбурге на благоустройство Парка 50-летия ВЛКСМ выделили 127 миллионов рублей. Администрация Екатеринбурга и министерство ЖКХ Свердловской области подписали соглашение по благоустройству. Об этом сообщили в администрации города.
Суммарно на обновление зеленой зоны потребуется около 300 миллионов. На первые этапы из городской казны выделили 75 миллионов, еще 52,3 миллиона рублей из вышестоящих бюджетов.
— Важно, что хотя отведенная сумма меньше запланированной, проект благоустройства парка реализуют в полной мере. Для этого работы разобьют на несколько этапов, чтобы оплату можно было провести из бюджета разных лет, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Напомним, что Парк 50-летия ВЛКСМ победил в голосовании за объекты благоустройства. В голосовании приняли участие больше одного миллиона жителей Свердловской области.