Бюджет прожиточного минимума вырастет до 447,64 рубля с 1 февраля в Беларуси

Сообщается, что для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит 477,22 рубля. Для пенсионеров БПМ с 1 февраля будет 326,72 рубля. Что касается детей в возрасте до трех лет, то для них бюджет прожиточного минимума установлен в 280,87 рубля, а для детей от трех до шести лет — 376,96 рубля. Также говорится, что БПМ для детей в возрасте от 6 до 18 лет составит 442,76 рубля.