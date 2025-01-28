Бюджет прожиточного минимума вырастет до 447,64 рубля с 1 февраля в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание на то, что в стране с 1 февраля 2025 года будут увеличены размеры бюджета прожиточного минимума. Так, БПМ в среднем на душу населения в сравнении с его значением, которое было установлено с 1 ноября 2024 года, вырастет на 2,2%, составив 447,64 рубля. Сказано, что новые размеры будут действовать до 30 апреля 2025 года.
Сообщается, что для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит 477,22 рубля. Для пенсионеров БПМ с 1 февраля будет 326,72 рубля. Что касается детей в возрасте до трех лет, то для них бюджет прожиточного минимума установлен в 280,87 рубля, а для детей от трех до шести лет — 376,96 рубля. Также говорится, что БПМ для детей в возрасте от 6 до 18 лет составит 442,76 рубля.
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