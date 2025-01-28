Открытие аэропорта Краснодара на фоне поиска новых сотрудников назвали слухами

Как уточнили «Ъ-Сочи» в «Аэродинамике», поиск новых сотрудников является стандартной процедурой. В пресс-службе компании напомнили, что в аэропортах регулярно проводят тренировки и обучения на протяжении всего периода ограничения полетов. Это нужно, «чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято». Часть специалистов при этом проходит стажировки в аэропорту Сочи, где может применять все навыки на практике.