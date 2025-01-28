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Открытие аэропорта Краснодара на фоне поиска новых сотрудников назвали слухами

Компания Аэродинамика опубликовала несколько вакансий на сайтах объявлений по поиску персонала в аэропорты Краснодара и Анапы. На фоне этого в соцсетях появились сообщения о возможном открытии воздушных гаваней. Однако в пресс-службе холдинга информацию назвали не соответствующей действительности.

Как уточнили «Ъ-Сочи» в «Аэродинамике», поиск новых сотрудников является стандартной процедурой. В пресс-службе компании напомнили, что в аэропортах регулярно проводят тренировки и обучения на протяжении всего периода ограничения полетов. Это нужно, «чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято». Часть специалистов при этом проходит стажировки в аэропорту Сочи, где может применять все навыки на практике.

В компании отметили, что поддерживают укомплектованность всего кадрового состава аэропортов Краснодар и Анапа, регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности. Это касается в том числе тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров.

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика закрыты для массовых полетов с февраля 2022 года в связи с началом спецоперации. Однако воздушные гавани продолжают работать, в том числе принимая спецрейсы.