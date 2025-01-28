Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля 2025 года

В Минтруда уточнили, что размер возрастных выплат вырастет на 2,2%. Так, для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет доплата составит 83,93 рубля. Для тех, кто достиг 80 лет и старше при учете надбавки за уход предусматривается сумма 167,87 рубля. При наличии инвалидности I группы сумма составит 223,82 рубля.