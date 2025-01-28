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Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля 2025 года

Минтруда Беларуси сказало об увеличении пенсий достигшим 75 и 80 лет.
Источник: Комсомольская правда

Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

По информации ведомства, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума с 1 февраля 2025 года, «возрастные доплаты» к пенсиям также вырастут. Сказано, что в Беларуси указанные доплаты к пенсиям получают около 540 тысяч человек в возрасте от 75 и старше.

В Минтруда уточнили, что размер возрастных выплат вырастет на 2,2%. Так, для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет доплата составит 83,93 рубля. Для тех, кто достиг 80 лет и старше при учете надбавки за уход предусматривается сумма 167,87 рубля. При наличии инвалидности I группы сумма составит 223,82 рубля.

В ведомстве обратили внимание на то, что расходы на «возрастные доплаты» составят 870 миллионов рублей в 2025 году.

Кстати, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2025 года: вырастут пенсии и пособия, поднимут выплаты на детей до трех лет, увеличится налог на сдачу квартиры.

Тем временем в Минске стоимость квадратного метра жилья выросла на 12%, составив $1530.

Ранее мы писали, что самая дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов: «За каждый квадратный метр заплатили рекордные $5894».