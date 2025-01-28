Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля 2025 года

Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
По информации ведомства, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума с 1 февраля 2025 года, «возрастные доплаты» к пенсиям также вырастут. Сказано, что в Беларуси указанные доплаты к пенсиям получают около 540 тысяч человек в возрасте от 75 и старше.
В Минтруда уточнили, что размер возрастных выплат вырастет на 2,2%. Так, для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет доплата составит 83,93 рубля. Для тех, кто достиг 80 лет и старше при учете надбавки за уход предусматривается сумма 167,87 рубля. При наличии инвалидности I группы сумма составит 223,82 рубля.
В ведомстве обратили внимание на то, что расходы на «возрастные доплаты» составят 870 миллионов рублей в 2025 году.
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Тем временем в Минске стоимость квадратного метра жилья выросла на 12%, составив $1530.
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