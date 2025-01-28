Ползучий рост: как изменятся тарифы на ЖКХ в Калининграде в 2025 году

С прошлого года в Калининградской области были введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, величина которых зависит от того, сколько электричества «нажгли» в конкретной квартире или доме. Для тех, кто укладывался в 130 КВт (первый диапазон) в рамках одного лицевого счета, плата в 2024 г. составляет 5,51 ₽ за кВт/ч. Если энергопотребление повыше — с 131 до 5000 кВт (второй диапазон) — то тариф составлял 5,52 ₽ Те, кто «нажигал» от 5001 кВт (третий диапазон) и выше, платили по 9,66 ₽ за каждый кВт/ч.