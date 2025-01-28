В центре Воронежа отреставрируют дом, построенный в XIX веке при Дворянском собрании

Здание было построено в 1899 году в стиле классицизма, чтобы сочетаться с главным зданием Дворянского собрания, которое находилось поблизости. В 20-е годы тут работал журнал «Железный путь», позднее тут разместилась кафедра нормальной физиологии мединститута.