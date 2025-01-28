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В центре Воронежа отреставрируют дом, построенный в XIX веке при Дворянском собрании

В Воронеже согласован проект сохранения дома, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Он находится на улице Чайковского, 3а, ранее в этом здании была редакция журнала «Железный путь». В настоящее время в доме расположена кафедра Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко.

Как сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия, медуниверситет станет заказчиком разработки проекта реставрации, который нужно подготовить до апреля 2025 года.

Здание было построено в 1899 году в стиле классицизма, чтобы сочетаться с главным зданием Дворянского собрания, которое находилось поблизости. В 20-е годы тут работал журнал «Железный путь», позднее тут разместилась кафедра нормальной физиологии мединститута.

архитектура
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