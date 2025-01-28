В Казахстане по ставке НДС пока не определились

«Мы не можем жить в прежних условиях, когда в стране на сегодняшний день благодаря современному законодательству созданы официальные лазейки для оптимизации налогов для большинства предпринимателей. То есть государство должно выполнять свои функции: социальные и функции, связанные с работоспособностью государства. Каким образом их выполнять, если государство не собирает налоги? Я думаю, что это очевидная вещь. Поэтому мы собираемся поднимать НДС. Ставка, на которую мы поднимем НДС, обсуждается», — пояснил вице-премьер.