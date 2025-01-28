В Казахстане по ставке НДС пока не определились

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Вице-премьер-министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге пояснил позицию по налогу на добавленную стоимость (НДС).
По его словам, ставка НДС в 20 процентов — «самая распространенная в мире».
«Но мы пока не определились. У нас есть ряд консультантов из ведущих экономистов, налоговиков нашей страны, которые проводят разного рода расчеты, стресс-тесты. Мы сделали несколько расчетов на базе макрофинансовой модели Национального банка. Мы пока считаем. Поэтому говорить о том, что окончательное решение правительство приняло и эта ставка обозначена как ключевая, не надо», — отметил Серик Жумангарин.
Вице-премьер пояснил, что членам правительства, депутатам парламента и бизнесу предстоит предметно обсудить комплекс вопросов. Однако предложения по Налоговому Кодексу с изменением ставки НДС правительство представит в парламенте не раньше
«Если нам не дадут сократить некоторые статьи расходов, мы не будем поднимать сильно НДС. Но тогда и не будем сокращать сильно расходы по фонду оплаты труда — это тоже надо считать», — сказал Серик Жумангарин.
Член правительства еще раз обратил внимание на то, что повышение ставки, как в целом, налоговая реформа, вызваны жизненными интересами Казахстана.
«Мы не можем жить в прежних условиях, когда в стране на сегодняшний день благодаря современному законодательству созданы официальные лазейки для оптимизации налогов для большинства предпринимателей. То есть государство должно выполнять свои функции: социальные и функции, связанные с работоспособностью государства. Каким образом их выполнять, если государство не собирает налоги? Я думаю, что это очевидная вещь. Поэтому мы собираемся поднимать НДС. Ставка, на которую мы поднимем НДС, обсуждается», — пояснил вице-премьер.
Тем не менее, Серик Жумангарин дал понять, что налоговые изменения не произойдут одномоментно. Обсуждение проекта Налогового Кодекса займет весьма продолжительное время, и вряд ли документ будет принят раньше июня.