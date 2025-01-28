Когда в Казахстане начнут расти цены на бензин и газ, ответили в Минэнерго

«По росту стоимости ГСМ уже решение принято. Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара. По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный рост уже с февраля текущего года. На сжиженный газ — в ближайшее время, где-то с начала февраля. По товарному газу — летом текущего года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка», — сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Министр добавил, что поставки природного газа на внутренний рынок Казахстана для компании QazaqGaz убыточны — для безубыточности им нужно повышение цен на 30% в год.
«В среднем семья из 2-х человек на 58 м² потребляет около 20 м³ для приготовления пищи и подогрева воды — это где-то 700 тенге в месяц. Если вместе с отоплением — это где-то в среднем 372 м³ газа, то есть это 13 020 тенге в месяц. В первом случае при 30%-м повышении цена увеличится на 200 тенге, во втором случае -на 4 000 тенге. Это если повысится для конечного потребителя, мы же говорим об оптовых ценах. Если оптовые цены вырастут на 30%, то повышение для конечного потребителя будет где-то на 10%», — добавил глава Минэнерго.