Когда в Казахстане начнут расти цены на бензин и газ, ответили в Минэнерго

«По росту стоимости ГСМ уже решение принято. Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара. По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный рост уже с февраля текущего года. На сжиженный газ — в ближайшее время, где-то с начала февраля. По товарному газу — летом текущего года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка», — сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.