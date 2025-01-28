Новосибирская область готовится к запуску особой экономической зоны

«Новосибирская область — это не только промышленный, но и научный центр. Здесь сосредоточена высокая концентрация научных институтов и сильная образовательная база. По поручению Президента в регионе реализуется проект “Академгородок 2.0”, флагманом которого стала установка ЦКП СКИФ. Это полностью отечественная разработка, интерес к которой проявили как российские, так и зарубежные компании», — отметил губернатор.