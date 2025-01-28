Новосибирская область готовится к запуску особой экономической зоны

Новосибирская область на пороге больших изменений: вскоре в регионе появится особая экономическая зона (ОЭЗ) «Новосибирск». Соответствующее решение в ближайшее время будет подписано в Правительстве РФ. Об этом сообщили участники расширенного заседания Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Сибирском федеральном округе (СФО).
На совещании, посвящённом реализации национальных целей развития РФ в СФО, выступили полпред президента РФ Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент РСПП Александр Шохин и другие высокопоставленные гости.
Андрей Травников отметил, что создание ОЭЗ отвечает запросам бизнеса. На площадке в 752 гектара, рядом с Промышленно-логистическим парком (ПЛП) и аэропортом Толмачёво, инвесторы смогут воспользоваться особыми налоговыми льготами.
«Мы не торопились с созданием этой площадки, пока не появился запрос от бизнеса. Сегодня якорным инвестором стал Новосибирский транспортный терминал. Дополнительно исчерпался земельный ресурс ПЛП, что ускорило процесс принятия решения. Надеемся, что уже со следующего месяца инвесторы смогут начать реализацию своих проектов», — сообщил губернатор.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков подтвердил, что решение о создании ОЭЗ будет подписано в ближайшее время.
На заседании обсуждались и другие сильные стороны Новосибирской области. По словам Андрея Травникова, регион обладает мощным мультимодальным транспортным узлом, который включает крупнейший авиахаб страны — аэропорт Толмачёво, а также развитую промышленную инфраструктуру.
«Новосибирская область — это не только промышленный, но и научный центр. Здесь сосредоточена высокая концентрация научных институтов и сильная образовательная база. По поручению Президента в регионе реализуется проект “Академгородок 2.0”, флагманом которого стала установка ЦКП СКИФ. Это полностью отечественная разработка, интерес к которой проявили как российские, так и зарубежные компании», — отметил губернатор.
Полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев подчеркнул, что Сибирь остаётся важнейшим научно-производственным центром России. «Сибирская промышленность успешно проходит проверку на прочность, несмотря на внешнее давление. Опережающее развитие региона — ключевое условие для роста экономики и повышения качества жизни», — заявил он.
Александр Шохин также выразил уверенность в лидерских позициях Новосибирской области.
«Ваш регион — один из лидеров по многим направлениям. Уверен, что он будет оставаться флагманом научно-технологического развития на протяжении многих лет», — сказал он.
Помимо обсуждения перспектив ОЭЗ, участники говорили о значении межрегиональной кооперации, привлечении инвестиций и решении стратегических задач.
«Мы надеемся, что результаты сегодняшней встречи помогут не только усилить экономический потенциал региона, но и создать благоприятные условия для бизнеса», — подытожил Андрей Травников.