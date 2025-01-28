Закрытые аэропорты Кубани начали искать сотрудников

На портале по поиску работников опубликованы 72 свежие вакансии в регионе, связанные с поиском сотрудников для закрытых аэропортов Кубани. Если раньше искали работников для поддержания работоспособности инфраструктуры и зданий, то теперь нужны специалисты для обслуживания самолётов и пассажиров.