Закрытые аэропорты Кубани начали искать сотрудников

На портале по поиску работников опубликованы 72 свежие вакансии в регионе, связанные с поиском сотрудников для закрытых аэропортов Кубани. Если раньше искали работников для поддержания работоспособности инфраструктуры и зданий, то теперь нужны специалисты для обслуживания самолётов и пассажиров.
Например, в Краснодаре ищут руководителя группы пассажирского обслуживания, оператора видеонаблюдения и сопровождающего маломобильных пассажиров. В Анапе требуется начальник группы досмотра и диспетчер. В Геленджике — водитель пожарной машины, инспектор по досмотру и диспетчер, уточнили в пресс-службе hh.ru.
Напомним, что аэропорты на юге России были закрыты с февраля 2022 года.