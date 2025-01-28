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Закрытые аэропорты Кубани начали искать сотрудников

Компания «Аэродинамика», управляющая аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, разместила 119 вакансий. В Краснодаре требуется 46 специалистов, в Анапе — 15, а в Геленджике — 11.

На портале по поиску работников опубликованы 72 свежие вакансии в регионе, связанные с поиском сотрудников для закрытых аэропортов Кубани. Если раньше искали работников для поддержания работоспособности инфраструктуры и зданий, то теперь нужны специалисты для обслуживания самолётов и пассажиров.

Например, в Краснодаре ищут руководителя группы пассажирского обслуживания, оператора видеонаблюдения и сопровождающего маломобильных пассажиров. В Анапе требуется начальник группы досмотра и диспетчер. В Геленджике — водитель пожарной машины, инспектор по досмотру и диспетчер, уточнили в пресс-службе hh.ru.

Напомним, что аэропорты на юге России были закрыты с февраля 2022 года.