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В Волгоградской области более трех тысяч ветеранов получат выплаты к годовщине Сталинградской победы

Глава региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания поставил задачу осуществить все выплаты в полном объеме до 30 января 2025 года.

Как сообщает администрация Волгоградской области, в связи с празднованием 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве 3354 жителя региона получат единовременные денежные выплаты.

Так, денежные средства в размере 100 тысяч рублей поступят постоянно проживающим в Волгоградской области участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, постоянно проживающим в регионе гражданам, проработавшим в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также лицам, награжденным медалью «За оборону Сталинграда».

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат супруги погибших участников Сталинградской битвы, не вступившие в повторный брак и постоянно проживающие в регионе, а также имеющие статус «Житель осажденного Сталинграда» граждане.

Отметим, писать заявление на получение выплат в центр соцзащиты населения не нужно, они будут производиться в проактивном порядке.

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