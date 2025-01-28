В Волгоградской области более трех тысяч ветеранов получат выплаты к годовщине Сталинградской победы

Так, денежные средства в размере 100 тысяч рублей поступят постоянно проживающим в Волгоградской области участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, постоянно проживающим в регионе гражданам, проработавшим в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также лицам, награжденным медалью «За оборону Сталинграда».