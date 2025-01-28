Bloomberg: 500 самых богатых людей мира потеряли $108 млрд из-за успеха DeepSeek

Китайский стартап DeepSeek, расположенный в городе Ханчжоу, занимался разработкой ИИ-моделей с открытым кодом с 2023 года, однако по-настоящему привлек к себе внимание в январе 2025-го, когда его чат-бот DeepSeek R1 попал в топ загрузок в магазинах приложений по всему миру. Огромное число скачиваний привело к тому, что компания столкнулась с различными сбоями и была вынуждена ограничить регистрацию в приложении, позволив использовать его только тем, у кого есть китайский номер.