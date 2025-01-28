Север Молдовы может остаться без поездов — депутат

«Я хочу обратить внимание: через считаные дни жители Окницы останутся без поездов. На станции — подчеркну, градообразующем предприятии! — останется всего один сотрудник. Он не в силах обеспечить приём и отправку составов. Остальные уволятся. Они уже сейчас массово подают заявления. А как быть, если им уже полгода не выдают зарплату?» — написала депутат в своем Telegram.