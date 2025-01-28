Север Молдовы может остаться без поездов — депутат

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Жители населенного пункта Окница на севере Молдовы могут остаться без железнодорожного сообщения, заявила депутат оппозиционного блока «Победа» Ирина Лозован.
«Я хочу обратить внимание: через считаные дни жители Окницы останутся без поездов. На станции — подчеркну, градообразующем предприятии! — останется всего один сотрудник. Он не в силах обеспечить приём и отправку составов. Остальные уволятся. Они уже сейчас массово подают заявления. А как быть, если им уже полгода не выдают зарплату?» — написала депутат в своем Telegram.
По словам Лозован, железнодорожники «дали режиму президента Майи Санду на решение проблемы срок до 3 февраля».
Потом работать будет некому. Я добавлю, в целом по республике «Железная дорога Молдовы» задолжала пяти тысячам сотрудников около 190 миллионов леев. Людям нечем кормить семьи! Это — ещё один результат эффективного управления Молдовой режимом Санду.
Ранее ГП «Железная дорога Молдовы» сообщила, что задолженности по оплате труда сотрудников предприятия за август-декабрь 2024 года составляет 156 863 500 леев, зарплату не получили 4997 железнодорожников.
В Федерации профсоюзов железнодорожников Молдовы сообщили, что с февраля начнут проводить митинги и забастовки перед зданиями парламента, правительства, администрации президента, а также на всех восьми железнодорожных узлах страны.
По словам главы федерации Иона Запорожана, железнодорожники — в отчаянии, поскольку их бесчисленные обращения, митинги и требования, направленные в государственные органы, остаются не услышанными.
С 13 января уже были аннулированы два пассажирских поезда — Кишинев-Бендеры и Бельцы-Рогожены. Также из-за отсутствия топлива более недели простаивали грузовые поезда. Также стало известно, что с первого февраля может прекратиться движение пассажирского поезда Кишинев — Киев, поскольку прекратит работу станция Окница, сотрудникам которой не платят зарплату два месяца подряд.