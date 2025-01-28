Спецрежим введен в Новосибирске из-за дома, который вот-вот рухнет: там все еще живут люди

«Дома по улице Солидарности раньше считались закрытым поселком Гвардейским, там находится военная часть, где до сих проводятся испытания различных техник и снарядов. Раньше в поселке давали квартиры военным. Отголоски сегодняшних военных испытаний часто слышно по всему Пашино. Люди уже привыкли, что внезапно слышат вой, сирену и гул. Сейчас вся территория Пашина и прилегающего к нему поселку Гвардейский открыта для посещения», — рассказал житель Калининского района.