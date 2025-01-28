Спецрежим введен в Новосибирске из-за дома, который вот-вот рухнет: там все еще живут люди

«Два ближайших дома недавно расселили, оставшиеся два барака пока стоят, их построили в 1943 году. Планируют расселить в ближайшее время всех», — рассказал редакции местный житель.
Часть окон в доме уже заколочены, в подъезде царит полная антисанитария, подъездная дверь деревянная, как и все внутри. Пол на первом этаже сильно скрипит и завален окурками.
Стены дома пошли трещинами с самого верха. Мощные разломы стремятся вниз к окнам и разламывают их верхнюю часть.
«Дома по улице Солидарности раньше считались закрытым поселком Гвардейским, там находится военная часть, где до сих проводятся испытания различных техник и снарядов. Раньше в поселке давали квартиры военным. Отголоски сегодняшних военных испытаний часто слышно по всему Пашино. Люди уже привыкли, что внезапно слышат вой, сирену и гул. Сейчас вся территория Пашина и прилегающего к нему поселку Гвардейский открыта для посещения», — рассказал житель Калининского района.
Пока неизвестно, когда будут сносить расселенные два барака и начнут комплексно застраивать территорию. По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области Ильи Полякова, многие застройщики стремятся прийти уже на освобожденную территорию и не заниматься самостоятельно сносом жилья, однако администрация готова отдать работу по расчистке строительным компаниям, но таких необходимо сначала найти.