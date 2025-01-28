Жители Новосибирска переплатили за отопление 201 миллион рублей

— 2024 год оказался немного теплее 2023-го. Средняя температура наружного воздуха за дни, в течении которых в 2023 году подавалось отопление, составила −4,6°С, дома получали отопление суммарно 228 дней. В 2024 году температура была выше: −4 градуса, а вот отопительный сезон, напротив, длился на 11 дней дольше и составил 239 дней. Но отдельные дома все же получат положительную корректировку в связи с увеличением потребления ресурса, — объяснили в СГК.