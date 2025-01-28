Жители Новосибирска переплатили за отопление 201 миллион рублей

СГК сообщила о проведении ежегодной корректировки платы за отопление в Новосибирске. В 2024 году она оказалась отрицательной: горожанам вернут 201 миллион рублей, которые учтут в расчетах за отопление в 2025 году.
— 2024 год оказался немного теплее 2023-го. Средняя температура наружного воздуха за дни, в течении которых в 2023 году подавалось отопление, составила −4,6°С, дома получали отопление суммарно 228 дней. В 2024 году температура была выше: −4 градуса, а вот отопительный сезон, напротив, длился на 11 дней дольше и составил 239 дней. Но отдельные дома все же получат положительную корректировку в связи с увеличением потребления ресурса, — объяснили в СГК.
Корректировку платы проводят ежегодно. Если фактическое потребление тепла оказалось ниже, чем предполагалось, СГК возвращает излишне деньги. Они же затем зачитываются в счет будущих платежей.
В Новосибирске применяют схему 1/12: горожане платят за отопление равными частями в течение всего года, что позволяет избежать резких скачков в зимний период.
Важно, что корректировка возможна только для домов, которые оборудованы приборами учета.