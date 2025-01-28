Пять млрд рублей выделят на жилье для сирот в Новосибирской области в 2025 году

Кроме того, эффективной мерой поддержки является жилищный сертификат, который позволяет сиротам, достигшим 21 года, самостоятельно выбрать квартиру и приобрести её в собственность. Для этого они могут использовать личные или кредитные средства, а также материнский капитал.