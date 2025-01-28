К 2030 году на Дону планируется удвоить выручку креативных индустрий

Об этом стало известно на общественном обсуждении «Креативные индустрии в Ростовской области».
Как заявил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков, все эти четыре сектора в регионе будут приоритетно поддерживаться. Долю креативных индустрий должны довести к 2030 году до 6%.
«Мы начинаем большую законодательную работу, которая касается развития креативных индустрий. Это сфера, где можно увидеть потрясающий по темпам рост. Это уже значимый сектор экономики. Я люблю приводить такой пример с нашим любимым Бастой. Каждый год его выручка от концертной деятельности сопоставима с каким-нибудь доходом небольшого или среднего завода. Поэтому и федеральное правительство уделяет особое внимание этой сфере», — сказал Игорь Бураков.
Донские депутаты планируют принять областной закон «О развитии креативных индустрий» 20 февраля 2025 года.
«IT-индустрия активно поддерживается государством, потому что перед нами стоит задача импортозамещения, переход на отечественное программное обеспечение. Но то, что мы обсуждаем здесь и сейчас, — это новая добавленная стоимость, которая позволит людям, носителям творческих профессий развиваться более высокими темпами», — добавил Игорь Бураков.
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ростовской области, которое занято в творческой сфере, приблизилось к 10 тыс. Кроме того, театр и библиотека тоже могут существовать как предприятия, так как создают важный для развития человечества продукт. Как отметил Игорь Бураков, нужно сфокусироваться на том, где сокрыт наибольший потенциал, который позволит совершить качественный скачок вперед.
«Есть первый законопроект “О развитии креативных индустрий”, который внес наш врио губернатора Юрий Борисович Слюсарь. Мы его начинаем обсуждать широко, с привлечением экспертов, общественности, и надеюсь, что мы будем готовы в конце февраля этот законопроект рассмотреть и принять сразу в двух чтениях», — сказал донской депутат.