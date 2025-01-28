К 2030 году на Дону планируется удвоить выручку креативных индустрий

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ростовской области, которое занято в творческой сфере, приблизилось к 10 тыс. Кроме того, театр и библиотека тоже могут существовать как предприятия, так как создают важный для развития человечества продукт. Как отметил Игорь Бураков, нужно сфокусироваться на том, где сокрыт наибольший потенциал, который позволит совершить качественный скачок вперед.