Мусорный полигон в Новороссийске реконструируют к концу 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
Инвестором остается собственник «Терра-Н». Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил о том, что у полигона новый владелец. Его передали в управление «Российскому экологическому оператору». В настоящее время идет подготовка документов для перехода «РЭО» в состав участников «Терра-Н».
Кроме того, проводятся внутренние экспертизы, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости. Условия финансирования его строительства определит наблюдательный совет «Российского экологического оператора».
Во время реконструкции будет модернизирован сортировочный комплекс, созданы объект утилизации, система сбора и очистки фильтрата. Госэкспертиза выдала положительное заключение, пишет издание «Ведомости. Юг».