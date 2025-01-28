Мусорный полигон в Новороссийске реконструируют к концу 2025 года

Инвестором остается собственник «Терра-Н». Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил о том, что у полигона новый владелец. Его передали в управление «Российскому экологическому оператору». В настоящее время идет подготовка документов для перехода «РЭО» в состав участников «Терра-Н».