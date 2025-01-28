Проект важной развязки в Екатеринбурге прошел госэкспертизы

Госэкспертиза Свердловской области выдала положительное заключение на проект строительства транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева в Екатеринбурге. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства.
Начальник отдела экспертизы объектов дорожного строительства ГАУСО «Управление государственной экспертизы» Ольга Понарина отметила, что новый проект позволит эффективно решить проблему пробок на транспортных магистралях, ведущих в Академический район. Пропускная способность этого транспортного узла будет увеличена.
Протяженность новой развязки составит около полукилометра. Транспорт будет проезжать по Объездной дороге без светофоров, на нижнем уровне предусмотрено регулируемое движение с пятью съездами, обеспечивающими транспортную связь с ул. Амундсена и прилегающими территориями. На Объездной дороге будет шесть полос движения, из которых четыре выходят на эстакаду, две переходят в параллельные съезды. Участок по ул. Амундсена будет выполнен с четырьмя полосами движения и разделительной полосой. Для безопасности и удобства пешеходов и велосипедистов здесь будут построены тротуары и велодорожки.
«Проект развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева — это важный шаг для развития транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Как мастер-девелопер Академического района, мы понимаем значимость улучшения транспортной доступности для жителей и гостей района. Новая развязка позволит разгрузить потоки на ключевых магистралях, сократить время в пути и повысить комфорт передвижения. Уверен, что такие инфраструктурные решения способствуют не только улучшению качества жизни горожан, но и дальнейшему экономическому росту города и региона», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.