Проект важной развязки в Екатеринбурге прошел госэкспертизы

Протяженность новой развязки составит около полукилометра. Транспорт будет проезжать по Объездной дороге без светофоров, на нижнем уровне предусмотрено регулируемое движение с пятью съездами, обеспечивающими транспортную связь с ул. Амундсена и прилегающими территориями. На Объездной дороге будет шесть полос движения, из которых четыре выходят на эстакаду, две переходят в параллельные съезды. Участок по ул. Амундсена будет выполнен с четырьмя полосами движения и разделительной полосой. Для безопасности и удобства пешеходов и велосипедистов здесь будут построены тротуары и велодорожки.