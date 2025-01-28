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Прямые авиарейсы запустят между Волгоградом и Сочи

Полеты будут выполняться на самолете Embraer 190, рассчитанном на 110 человек. Рейсы организует авиакомпания Nordwind Airlines.

— Рейсы из Волгограда в Сочи запланированы по понедельникам и пятницам. В обратном направлении — по средам и субботам, — сообщают в авиакомпании.

Время в пути между городами составит 2,5 часа. Первый рейс запланирован на 7 апреля.