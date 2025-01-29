Politico: Трамп против Си. Кто выиграет новую торговую войну?

Для Си технологии всегда были в центре внимания. В 2015 года в Китае появилась стратегия «Сделано в Китае 2025», согласно которой Пекин собирался стать лидером в 10 важных технологических секторах. Китай стремится снизить свою зависимость от иностранных технологий, инвестируя в передовые исследования и предоставляя огромные субсидии для технологических отраслей. В ходе первой торговой войны Китай только в 2019 году направил на субсидии в 12 раз больше в процентном отношении к ВВП, чем США, отмечает Скотт Кеннеди, специалист по Китаю в Центре стратегических и международных исследований.