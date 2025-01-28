В Омской области будут производить беспилотники

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем будет создан на территории Омской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, на создание центра выделено около 19-ти миллионов рублей.
Как рассказал глава региона, научно-производственный центр будет разрабатывать, испытывать и производить беспилотные авиационные системы. Новая организация должна создать в регионе уникальную площадку, на которой будут объединятся действия органов власти и частных организаций. Виталий Хоценко выразил уверенность, что это позволить достичь хорошего эффекта в сфере развития беспилотной авиации.