В Омской области будут производить беспилотники

Как рассказал глава региона, научно-производственный центр будет разрабатывать, испытывать и производить беспилотные авиационные системы. Новая организация должна создать в регионе уникальную площадку, на которой будут объединятся действия органов власти и частных организаций. Виталий Хоценко выразил уверенность, что это позволить достичь хорошего эффекта в сфере развития беспилотной авиации.