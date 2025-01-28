175 млн рублей выделят на благоустройство дворов в Воронеже

Как отметил градоначальник в своем телеграм-канале, на благоустройство собираются потратить 175 млн рублей. За эти деньги основательно отремонтируют 40 территорий. В перечень включены и те дворы, которые недобросовестные подрядчики не смогли благоустроить в прошедшем 2024 году.
«Поручил главам управ после заключения контрактов контролировать соблюдение графиков выполнения работ», — отметил Сергей Петрин.
Больше всего дворовых территорий отремонтируют в Коминтерновском районе — там благоустроят 10 дворов. Еще по 9 дворовых зон подлежат облагораживанию в Советском и Ленинском районах. А в Центральном и Железнодорожном планируют благоустроить три и четыре двора, соответственно.
Что касается видов работ, то их определили сами жильцы в ходе общего собрания. Перечень возможных работ закреплен в муниципальной программе. Как правило, воронежцы выбирают асфальтирование проездов и тротуарных дорожек, обустройство парковок, установку скамеек и детских игровых зон. Благоустраивать дворы в Воронеже должны начать уже весной.
Ранее воронежские власти заявили о планах по продолжению благоустройства набережной Авиастроителей. На эти цели выделят 200 млн рублей. Кроме того, в 2025 году планируется ремонт улицы Карла Маркса и продолжение реконструкции Петровской набережной. На последней локации, в частности, собираются установить арки с искусственным туманом.