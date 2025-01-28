175 млн рублей выделят на благоустройство дворов в Воронеже

Больше всего дворовых территорий отремонтируют в Коминтерновском районе — там благоустроят 10 дворов. Еще по 9 дворовых зон подлежат облагораживанию в Советском и Ленинском районах. А в Центральном и Железнодорожном планируют благоустроить три и четыре двора, соответственно.