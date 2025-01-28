Крупная партия мандаринов задержана на границе России при ввозе в Беларусь

В Беларусь из России не пропустили крупную партию мандаринов и круп, сообщили в Россельхознадзоре.
Так, на территории Брянской области задержали три грузовика, в которых везли свыше 41 тонны мандаринов и круп. Груз перевозчик планировал ввезти в Беларусь.
Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что 20 тонн кукурузной крупы и 19,6 тонны рисовой крупы перемещались с недействительными фитосанитарными сертификатами. Еще перевозчик вез 1,7 тонны мандаринов без документов.
— Вывоз груза с территории России запретили, — прокомментировали в ведомстве.
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