Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупная партия мандаринов задержана на границе России при ввозе в Беларусь

Россия не пропустила в Беларусь 41 тонну мандаринов и круп.

Источник: Комсомольская правда

В Беларусь из России не пропустили крупную партию мандаринов и круп, сообщили в Россельхознадзоре.

Так, на территории Брянской области задержали три грузовика, в которых везли свыше 41 тонны мандаринов и круп. Груз перевозчик планировал ввезти в Беларусь.

Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что 20 тонн кукурузной крупы и 19,6 тонны рисовой крупы перемещались с недействительными фитосанитарными сертификатами. Еще перевозчик вез 1,7 тонны мандаринов без документов.

— Вывоз груза с территории России запретили, — прокомментировали в ведомстве.

А еще мы писали, как под Могилевом таможенники изъяли у предпринимателя 17 тонн лосося без документов.

Тем временем ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.