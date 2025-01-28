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Литва собирается демонтировать электролинии, соединяющие ее с Беларусью

Литва демонтирует электролинии с Беларусью после выхода из БРЭЛЛ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы намерены после выхода из БРЭЛЛ синхронизироваться с ЕС и демонтировать электролинии, которые соединяются с Беларусью и Россией, сообщает БелТА.

Так, в Литве хотят убрать линии электропередач, которые соединяются с Калининградской областью России, а также идут на территорию Беларуси.

Как подчеркнул министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, после синхронизации с ЕС и одновременным отключением от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), на литовской территории не только «снимут провода, но и демонтируют вышки». Работы должны быть завершены до начала марта 2025-го.

— Возвращение в БРЭЛЛ, если возникнут проблемы после отключения от нее, станет невозможным, — подытожил литовский министр.

Известно, что включить электросети стран Балтии через Польшу в синхронный режим работы с сетью ЕС должны уже 9 февраля. А днем ранее, 8 февраля, Литва, Латвия и Эстония отключаются от БРЭЛЛ. Сутки энергосистемы этих стран будут работать изолировано, а если не будет неполадок, то смогут подключиться к «электричеству» Европы.

Ранее Беларусь заявляла, что Литва и Латвия разрушают инфраструктуру энергобезопасности региона.

Еще крупная партия мандаринов задержана на границе России при ввозе в Беларусь.