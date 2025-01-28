Литва собирается демонтировать электролинии, соединяющие ее с Беларусью

Известно, что включить электросети стран Балтии через Польшу в синхронный режим работы с сетью ЕС должны уже 9 февраля. А днем ранее, 8 февраля, Литва, Латвия и Эстония отключаются от БРЭЛЛ. Сутки энергосистемы этих стран будут работать изолировано, а если не будет неполадок, то смогут подключиться к «электричеству» Европы.