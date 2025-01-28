В Башкирию поступят еще три электропоезда «Финист».

Три электропоезда «Финист» поступят в Башкирию в 2025 году. Об этом в своих соцсетях сообщил Глава РБ Радий Хабиров, подчеркнув, что республика стала одним из первых субъектов России, которые получат электрички.
«Всего за последние пять лет мы получили 88 новых вагонов — с 2021 года подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%, а его средний возраст снизился с 16 до 6 лет. Внушительный результат, особенно если учесть, что в течение 10 лет до этого времени такая работа не проводилась вовсе. Новые поезда сделали пригородные перевозки более привлекательными в глазах наших жителей. Только в черте Уфимской агломерации в 2024 году электричками воспользовались 2,8 млн человек — на 700 тысяч больше, чем в 2023-м. В целом же они перевезли 5,4 млн человек, прирост к 2023 году — плюс 1 млн человек», — отметил Хабиров.
Также Глава Башкирии поделился планами дальнейшего развития железнодорожной отрасли. По его данным, продолжится благоустройство ж/д станций на маршруте «городской электрички» — следующую такую остановку построят в микрорайоне «Яркий».
Кроме того, власти планируют продлить маршруты из Уфы до Самары и Магнитогорска и увеличить число рейсов в Оренбург.
«Будем работать над тем, чтобы превратить Уфу в крупнейший транспортный хаб ПФО. “Уфимскую электричку” тоже будем развивать. Продлим маршрут до станции Чишмы, в перспективе до 2030 года организуем движение по Южному обходу до Зубово и Чесноковки. Благодарю Российские железные дороги за эффективное взаимодействие. Развитие ж/д перевозок, обеспечение комфорта наших жителей — приоритетное для нас направление», — поделился Радий Хабиров.
Ранее стало известно, что на поезде «Айгир» в Башкирии за сезон проехало 76 тысяч человек.