В Башкирию поступят еще три электропоезда «Финист».

«Всего за последние пять лет мы получили 88 новых вагонов — с 2021 года подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%, а его средний возраст снизился с 16 до 6 лет. Внушительный результат, особенно если учесть, что в течение 10 лет до этого времени такая работа не проводилась вовсе. Новые поезда сделали пригородные перевозки более привлекательными в глазах наших жителей. Только в черте Уфимской агломерации в 2024 году электричками воспользовались 2,8 млн человек — на 700 тысяч больше, чем в 2023-м. В целом же они перевезли 5,4 млн человек, прирост к 2023 году — плюс 1 млн человек», — отметил Хабиров.