Автодилеры начали сокращать персонал из-за падения продаж

«Численность персонала в “Авилоне” всегда была оптимальной, в компании никогда не было раздутого штата. В настоящее время у нас нет массовых сокращений персонала. В случае реализации негативного сценария, в компании могут произойти определенные изменения, но коснутся они прежде всего управленческого звена, а не линейного персонала», — заявила директор по персоналу компании Анна Курмаева.